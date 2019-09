UFFICIALE - Alexis Sanchez ha preso la 7. La numerazione aggiornata

Alexis Sanchez ha cambiato ufficialmente numero di maglia. Con l'addio di Mauro Icardi, il cileno è passato dalla 11, indossata in panchina contro il Cagliari (proprio perchè non è sceso in campo ha potuto variare la numerazione), alla 7, precedentemente appartenuta dall'argentino.

Il neo acquisto, Cristiano Biraghi ha scelto la 34, mentre Federico Dimarco, ex possessore della 11, ora vestirà la 21.