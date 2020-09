UFFICIALE - Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter

La notizia era nell'aria già da qualche ora ma adesso è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter: Aleksandar Kolarov è un nuovo calciatore nerazzurro. Il serbo arriva dalla Roma a titolo definitivo per un indennizzo pari ad un milione di euro più bonus.

Il nuovo difensore interista, dal 2017 ad oggi è stato il secondo calciatore ad andare più volte in gol da punizione (ben sei volte). Meglio di lui, con le sue 12 reti da calcio da fermo, ha fatto solo Leo Messi.

Nuovo rinforzo per Antonio Conte dunque che per il reparto arretrato si ritrova un'ulteriore pedina di valore. A Kolarov, per la propria carriera in nerazzurro, vanno i migliori auguri da parte della redazione di Inter Dipendenza.