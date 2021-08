Ufficiale - Affaticamento per Satriano, niente Dinamo Kiev

Niente Inter-Dinamo Kiev per il giovane attaccante della cantera nerazzurra, Martin Satriano. La punta uruguaiana è stata costretta al forfait in via precauzionale, a causa di un leggero affaticamento muscolare. Di seguito il comunicato del club:

"Martin Satriano non sarà precauzionalmente a disposizione per la gara contro la Dinamo Kiev a causa di un leggero affaticamento al polpaccio destro".

La speranza è che si tratti davvero di un semplice affaticamento, anche perché a sette giorni dal via della Serie A la situazione in attacco in casa nerazzurra è tutt'altro che florida. Con le assenze di Lautaro (squalificato) e Sanchez (infortunato), al momento contro il Genoa gli unici due attaccanti disponibili sarebbero Pinamonti e Dzeko, quest'ultimo diventato ufficialmente un giocatore nerazzurro solo pochi minuti fa, e che stasera scenderà in campo dal primo minuto contro la squadra ucraina.