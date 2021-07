Uefa, stilata la top 11 di Euro 2020: tanti italiani e un nerazzurro

La Uefa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la top 11 di Euro 2020. I giocatori sono stati da una classe di osservatori designata dalla stessa Uefa e composta da allenatori ed ex calciatori, tra cui: Fabio Capello, l’ex nerazzurro Esteban Cambiasso, Robbie Keane.

Tanta Italia, come prevedibile, tra i migliori 11 della competizione. Gli azzurri, infatti, sono la nazionale più rappresentata con ben 5 elementi, seguita dall’Inghilterra a quota 3 e Danimarca, Belgio e Spagna con un giocatore a testa.

In porta c’è Gigio Donnarumma, premiato anche come miglior giocatore della manifestazione. Al centro della difesa Leonardo Bonucci con l’inglese Harry Maguire. Sulla fascia destra Walker mentre a sinistra Leonardo Spinazzola. In mediana Jorginho con il danese Pierre-Emile Hojbjerg e lo spagnolo Pedri. Nel tridente offensivo presente il nerazzurro Romelu Lukaku con i due finalisti Federico Chiesa e Raheem Sterling.

Top 11(4-3-3): Donnarumma (Italia); Kyle Walker (Inghilterra), Bonucci (Italia), Maguire (Inghilterra), Spinazzola (Italia); Jorginho (Italia), Højbjerg (Danimarca), Pedri (Spagna); Chiesa (Italia), Lukaku (Belgio), Sterling (Inghilterra).

Tante assenze illustri in questa formazione, tra le quali spiccano soprattutto quelle dei due capocannonieri della competizione Cristiano Ronaldo e Patrik Schick, entrambi a quota 5 reti. Assente anche il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini e l’inglese John Pickford, portiere che ha subito meno gol.