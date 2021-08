Uefa - Premiati i medici e Simon Kjaer per aver salvato la vita a Eriksen

INTER - La Uefa, in occasione della cerimonia per i sorteggi della Champions League, ha deciso di premiare tutto il gruppo, compreso Kjaer, che ha salvato con il suo intervento Christian Eriksen dopo il malore avvertito durante il match degli Europei contro la Finlandia.

"È difficile spiegare come reagire in casi del genere. come squadra abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti, il più possibile. Quando poi abbiamo saputo che Christian aveva recuperato coscienza, dovevamo restare ancora più compatti". Ha dichiarato il capitano della Danimarca.

Premiati il calciatore del Milan, Simon Kjiaer e i medici Morten Skjoldager e Morten Boesen.