Uefa, arriva la decisione del Comitato Esecutivo sui club ribelli

Quest’oggi si è riunito a Montreux in Svizzera il Comitato Esecutivo straordinario della Uefa. All'ordine del giorno, la definizione delle 12 sedi dell'Europeo e sopratutto il caso Superlega.

Secondo quanto riportato da Sky Sport l’Uefa ha deciso, per il momento, di non comminare sanzioni sportive ai 12 club ribelli che avevano aderito alla SuperLega. Resta fortissima l’irritazione da parte dei vertici Uefa per la vicenda ma, prima di prendere qualsiasi decisione, bisognerà aspettare alcuni pareri legali. Tema rinviato, insomma, alle prossime settimane.

Sospiro di sollievo soprattutto per Manchester City, Chelsea e Real Madrid che disputeranno regolarmente le semifinali di Champions League. Inoltre, sia Real Madrid che Juventus non rischierebbero la partecipazione alla prossima edizione della competizione. Per quanto concerne le sedi del prossimo Europeo, dopo i problemi sorti in particolare con gli stadi di Bilbao e Dublino, che non garantivano la presenza degli spettatori richiesti dalla UEFA. A prendere il loro posto saranno Siviglia e San Pietroburgo.