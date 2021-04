Uefa, addio al Fair Play Finanziario? Ceferin fa chiarezza

Nel discorso di apertura del congresso che si è tenuto oggi a Montreux, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferini ha anche parlato degli aspetti economici facendo chiarezza sul Fair Play Finanziario. Ecco le sue parole riportate da Calcio e Finanza:

“La UEFA ha avuto perdite inattese, dal nuovo format Champions e dal posticipo di Euro 2020. Ma il calcio europeo uscirà più forte di sempre dalla crisi. Tutti i pagamenti alle associazioni e ai club sono stati effettuati e continueranno ad essere effettuati completamente e in tempo”

“Ho letto che vorremmo abolire il FPF: non è vero. Non succederà mai. È grazie al FPF che molti club sono potuti andare avanti. Ma ci dovremo adattare alla realtà. Dobbiamo proteggere chi investe nei club per la passione. Dobbiamo correggere alcune delle ingiustizie può avere creato indirettamente. Lo dovremo e lo vogliamo fare”.