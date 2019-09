Udinese, Tudor ritrova due pedine fondamentali in vista dell'Inter

Per la partita di sabato in casa dell'Inter, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ritrova a disposizione due pedine fondamentali, ossia il fantasista Rodrigo de Paul e il difensore Samir, tutti e due sono rientrati dalle rispettive Nazionali, ossia Argentina e Brasile.

Come riferisce "fantacalcio.it", "entrambi sono subito scesi in campo per la seduta di questo pomeriggio svolgendola regolarmente tutta. A breve anche Opoku e Sierralta torneranno alla base: i due raggiungeranno Udine in queste ore. Dopo la fase di attivazione completata tra campo e palestra, la squadra si è dedicata al lavoro con la palla. Dopo i classici torelli, via al focus sul possesso con esercitazioni a campo ridotto. Archiviata questa fase, via alla parte tattica della seduta in vista del prossimo impegno. Domani, dopo la conferenza stampa di mister Tudor alle ore 13:30, i bianconeri scenderanno in campo per la rifinitura alle 17 prima di partire in serata per Milano".