Udinese o Milan in Coppa? Conte non ha dubbi su quale partita sia più importante

Archiviata la fantastica vittoria contro la Juventus di domenica scorsa, è di nuovo tempo di tornare in campo per l'Inter, che nell'arco di quattro giorni affronterà prima l'Udinese in campionato e poi il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Proprio in virtù dell'imminente dentro o fuori con i rossoneri, oggi in conferenza stampa è stato ad Antonio Conte se domani contro i friulani adotterà un po' turnover. La risposta del tecnico leccese lascia poco spazio ai dubbi:

"Qualsiasi ragionamento di campo va fatto sull'Udinese. Tutti conosciamo l'importanza del campionato che ci dà due possibilità: vincere lo scudetto ed entrare in Champions League. Il campionato conta più di ogni altra cosa: affronteremo l'Udinese con la giusta concentrazione".

Dalle parole del mister, sembra davvero improbabile che qualche titolare domani possa riposare in vista del match contro i rossoneri di martedì. Anzi, se mai dovesse esserci un po' di turnover probabilmente ci sarà proprio contro il Milan. Il campionato è la priorità dei nerazzurri in questa stagione, soprattutto dopo la prematura eliminazione dalle coppe europee.