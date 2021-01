Udinese-Inter probabili formazioni: un solo ballottaggio per i nerazzurri

Domani pomeriggio alle ore 18:00 i nerazzurri affronteranno alla Dacia Arena l’Udinese per l’ultima giornata del girone di andata. L’Inter viene dal successo contro la Juventus che ha dato entusiasmo a tutti l’ambiente ed è obbligata a vincere per restare in scia del Milan. I friulani, invece, stanno attraversando un periodo molto complicato dal punto di vista dei risultati e non trovano la vittoria in campionato dallo scorso 12 dicembre.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a riconfermare lo stesso undici visto in campo contro la Juventus anche se mercoledì andrà in scena il match contro il Milan di Coppa Italia. Solito 3-5-2 con Lautaro e Lukaku in attacco. In mezzo al campo confermati Barella, Brozovic e Vidal. L’unico ballottaggio è sulle fasce tra Young e Darmian sulla sinistra con Hakimi sulla destra. In difesa Bastoni, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic.

I friulani verso il 3-5-1-1 con Musso tra i pali; in difesa Becao, Nuytnick e Samir con Larsen e Zeegelar esterni a tutta fascia. In mediana sarà Arsalan a prendere il posto di Wallace con De Paul e Mandragor ai suoi lati. In avanti Pereyra a supporto dell’unica punta Lasagna, al momento favorito su Nestorovski.