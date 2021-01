Udinese-Inter, probabili formazioni: Conte ha già deciso l'undici iniziale

Continua la marcia di avvicinamento a Udinese-Inter, match valido per l'ultima giornata del girone d'andata della Serie A, nella quale verrà assegnato il titolo simbolico di "campione d'inverno", conteso quest'anno da Inter e Milan.

Per quanto riguarda le scelte di campo, secondo Sky Sport Antonio Conte sarebbe intenzionato a confermare in toto l'undici che pochi giorni fa ha "polverizzato" la Juventus a San Siro. Difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sugli esterni agiranno Hakimi e Young. A centrocampo agirà il terzetto composto da Barella, Brozovic e Vidal, e infine in attacco toccherà nuovamente a Lukaku e Lautaro Martinez.

Il tecnico leccese può inoltre sorridere: Sensi e Sanchez hanno smaltito completamente i rispettivi problemi muscolari, e contro i friulani saranno in panchina pronti a dare una mano in caso di bisogno. Scalpita Vecino, che potrebbe essere convocato per la prima volta in questa stagione.