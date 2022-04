Udinese-Inter, le probabili formazioni del match al Dacia Arena

Udinese-Inter, probabili formazioni.

La 35esima giornata di Serie A, vedrà l'Inter giocare contro l'Udinese. Sarà una sfida molto importante per l'Inter e per la lotta Scudetto: il Milan è primo e ha 2 punti di vantaggio sull'Inter. Per sperare nel miracolo Scudetto l'Inter dovrà vincere tutte le partite rimanenti e sperare in qualche passo falso del Milan.

Archiviata la dolorosa sconfitta di Bologna, l'Inter dovrà cercare di scendere in campo, contro l'Udinese, con la cattiveria che è mancata nella gara del Dall'Ara. Per quanto riguarda le formazioni del match, secondo il Corriere dello Sport, l'Udinese ritroverà Pereyra e Perez mentre Beto resterà ancora fermo ai box. Simone Inzaghi dovrà fronteggiare la squalifica di Calhanoglu e affiderà ad Arturo Vidal il compito di sostituirlo. In difesa D'Ambrosio sembra essere il favorito a sostituire l'infortunato Bastoni e in questo caso Skriniar verrà spostato sulla fascia opposta. Sulla fascia destra Inzaghi potrebbe schierare dal primo minuto Darmian mentre Handanovic potrebbe recuperare dal fastidio che gli aveva fatto saltare la gara contro il Bologna ed è pronto a ritornare a difendere la porta nerazzurra. In attacco potrebbe ritornare la coppia Dzeko - Lautaro.

Probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez