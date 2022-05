Udinese-Inter, le pagelle: Perisic una garanzia, Correa da brividi

Udinese-Inter, le pagelle.

HANDANOVIC 7: si fa trovare sempre pronto sulle conclusioni avversarie. Da sottolineare la grandissima risposta sulla punizione di Deulofeu ma i compagni si fanno trovare impreparati sulla respinta.

SKRINIAR 6,5: partita di normale amministrazione, un solo intervento sbagliato da cui scaturisce la punizione che porta al gol dell'Udinese.

DE VRIJ 6,5: non sbaglia quasi niente, vince tutti i duelli aerei e aiuta Brozovic ad impostare da dietro.

DIMARCO 6,5: si fa notare molto in fase d'attacco. Nel primo tempo fallisce un'occasione ghiotta: prova il tiro ma poteva servire Dzeko che era libero dall'altro lato. Bravo a fornire l'assist per Perisic da calcio d'angolo.

DARMIAN 6: gli attacchi dell'Inter arrivano prevalentemente dalla fascia sinistra, si fa notare di più in fase difensiva.

BARELLA 6,5: partita di sostanza da parte del centrocampista cagliaritano. Con un passaggio illuminante manda in porta Lautaro e da questa azione scaturisce il rigore che porterà al 2-0.

BROZOVIC 6,5: uno dei migliori in campo. Aiuta molto la squadra in fase difensiva e in fase offensiva: è il punto cardine della squadra.

GAGLIARDINI 6,5: viene chiamato in causa per sostituire lo squalificato Calhanoglu. Parte molto bene e nel corso della partita rimane costante: recuperi palla, sponde, si fa trovare sempre nel posto giusto.

PERISIC 7,5: ormai non ci sono più parole per descrivere la stagione di Perisic. Come nella gara del Dall'Ara, apre lui le danze e dopo il gol è sempre lui il più pericoloso della squadra: un paio di sgroppate molto pericolose, recuperi difensivi e sostanza a centrocampo. Merita assolutamente il rinnovo.

LAUTARO 6: la scarsa intesa con Dzeko ormai è evidente. Prova la conclusione un paio di volte, fallisce un gol semplice ma origina, insieme a Dzeko, il rigore: va Lautaro a batterlo e segna sulla ribattuta. Un altro, ennesimo, rigore sbagliato da Lautaro.

DZEKO 5,5: ha qualche occasione per rendersi pericoloso ma fallisce tutte le occasioni: emblematico il tiro sbagliato a tu per tu con Silvestri. A lui il merito di aver guadagnato il rigore.

CORREA 4,5: non vede mai il pallone. Nell'unica occasione che ha fa un errore dilettantistico: passa il pallone a Vidal che è in netta posizione irregolare. Correa aveva tutto il tempo di avanzare e sfruttare un'occasione molto importante ma vanifica tutto.

VIDAL, SANCHEZ, D'AMBROSIO, VECINO: S.V.