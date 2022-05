Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: la scelta su Lautaro e Handanovic

Udinese-Inter, ecco le formazioni ufficiali.

A poco meno di un’ora dal match di Udine tra i bianconeri e l’Inter di Simone Inzaghi sono state svelate le formazioni ufficiali del match. I nerazzurri sono chiamati a vincere per tenere vive le speranze Scudetto e soprattutto per mettere pressione al Milan di Pioli. Per il tecnico nerazzurri ci saranno diverse assenze, tra cui su tutti Bastoni e Calhanoglu squalificato.

Dunque solito 3-5-2 con Handanovic, recuperato, in porta, Skriniar, De Vrij e Dimarco in difesa. Mentre a centrocampo vista l’assenza di Calhanoglu squalificato a Bologna ci sarà Gagliardini insieme a Brozovic e Barella. Sugli esterni titolari Darmian e Perisic mentre in attacco la coppia titolare Dzeko-Lautaro. Per quanto riguarda l’Udinese 3-5-2 a specchio. Silvestri in porta, Becao, Pablo Mari e Perez centrali di difesa. A centrocampo Molina e Udogie sugli esterni, mentre in mezzo spazio a Arslan, Pereyra e Walace. In attacco il duo Deulofeu-Success.

UDINESE(3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi.

INTER(3-5-2): Handanovic; Dimarco, Skriniar, De Vrij; Perisic, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.