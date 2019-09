Udinese Inter, grande occasione per due giocatori: il commento di Zancan

Domani torna la serie A, con le tre big impegnate nella terza giornata di campionato. La Juventus andrà a Firenze, il Napoli giocherà in casa contro la Sampdoria e l'Inter chiuderà la giornata a 'San Siro' contro l'Udinese.

Dagli studi di Sky Sport 24, Federico Zancan ha parlato di tre giocatori che saranno protagonisti domani sera, partendo da Sanchez. "Sanchez avrà bisogno di tempo, si basa molto sullo scatto, lo spunto, la rapidità. Quello visto a Manchester non può giocare ad alto livello. Presto per vederlo titolare. Politano e Barella si giocano tanto domani contro l'Udinese. E' una partita importante per scalare gerarchie, soprattutto per Barella".