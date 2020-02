Udinese Inter, Gotti presenta la sfida con i nerazzurri: le parole

Sarà una sfida senza dubbio ardua per l'Udinese affrontare l'Inter di Antonio Conte. Alla Dacia Arena infatti, gli uomini allenati da Luca Gotti tenteranno di strappare qualche punto ad una delle squadre più in forma del campionato.

E' vero, i milanesi vengono da tre pareggi consecutivi in campionato, ma i dati parlano chiaro: fino ad oggi i nerazzurri hanno perso solo con la Juventus. Questo la dice lunga sul livello della squadra e sul tipo di lavoro che quotidianamente si svolge ad Appiano Gentile.

Proprio sull'Inter, in conferenza stampa il tecnico dei friulani ha detto: "Affronteremo un avversario di grande livello e blasone, questo deve aiutarci a mettere in campo il 100% delle motivazioni fin dall'inizio del match. Partite come questa possono accendere la scintilla".