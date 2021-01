Udinese-Inter, Gotti:" Abbiamo solo un giorno per allenarci prima del match"

Dopo il bel pareggio di oggi tra Udinese e Atalanta per 1-1. il tecnico dei friulani, Luca Gotti, oltre ad aver analizzato la partita, ha anche parlato del prossimo impegno di campionato contro l'Inter di sabato.

Gotti, ai microfoni di Sky Sport, ha lamentato le difficoltà nel preparare la partita, visto che avrà poco tempo per poter preparare la partita. Ecco le sue parole:"Ragiono sul fatto che non solo ci hanno messo questa partita a metà settimana, penso per i calendari intasati, ma ci hanno pure anticipato la partita".

Ha, inoltre, aggiunto:"Abbiamo un giorno per allenarci e poi la partita con l'Inter che ha tutta la settimana libera per aspettarci. Non siamo favoriti da questa contingenza".