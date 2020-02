Udinese Inter, gli ultimi cinque confronti in Friuli incoronano i nerazzurri

Con le ore che scorrono inesorabili in attesa del match tra Udinese ed Inter, oggi analizzeremo gli ultimi cinque confronti tra i due club in Friuli. Partiamo dall'aprile 2015, quando la sfida terminò per 1-2 caratterizzata dalle reti di Di Natale e dei nerazzurri Icardi e Podolski.

La stagione successiva l'Inter torna a vincere con un abbondante 0-4 firmato Icardi (doppietta), Jovetic e Brozovic, mentre nel 2017 a mettere la firma sull'ennesimo 1-2 furono Jankto e Perisic con una doppietta.

Arrivando agli ultimi due confronti, bisogna citare lo 0-4 del 2018 deciso da Ranocchia, Icardi, Rafinha e Borja Valero e lo 0-0 della passata stagione. Insomma, negli ultimi cinque confronti i nerazzurri hanno quasi sempre trionfato senza perdere mai.