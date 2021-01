Udinese Inter formazioni ufficiali, le scelte di Gotti e Conte

Quello che alle 18:00 andrà in scena alla Dacia Arena tra Udinese ed Inter, sarà un match in cui nerazzurri tenteranno in ogni modo di portare a casa i tre punti in modo tale da rimanere in scia alla capolista Milan.

Quest'ultima squadra in contemporanea, per difendere il primato, a San Siro ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in una gara che (almeno sulla carta) si prospetta leggermente più complicata. Sottovalutare la squadra di Luca Gotti però, per gli uomini di Antonio Conte potrebbe rivelarsi fatale.

Nel frattempo, i due tecnici hanno reso noti i 22 uomini che scenderanno in campo dal primo minuto. Questi i due schieramenti:

UDINESE (3-5-2) Musso, Becao, Bonifazi, Samir, Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar, Deulofeu, Lasagna.

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, Lautaro, Lukaku.