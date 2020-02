Udinese Inter formazioni ufficiali, ben tre cambi per Conte

Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Udinese-Inter con il club nerazzurro che ha reso nota la formazione scelta da Mister Antonio Conte. Un undici titolare senza dubbio influenzato dalle assenze di Samir Handanovic, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

Il primo ha preso una botta in allenamento che probabilmente lo terrà fuori anche nel derby col Milan. Per quanto riguarda il croato invece, non essendo ancora al 100%, non verrà rischiato. El Toro infine, siederà in tribuna sia oggi sia settimana prossima per via della squalifica rimediata dopo l'espulsione contro il Cagliari.

Per fronteggiare l'undici di Luca Gotti intanto, Conte ha deciso di schierare questi undici: 3-5-2 Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young, Esposito, Lukaku.