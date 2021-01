Udinese-Inter, designato l’arbitro per il match di sabato

Archiviata la vittoria contro la Juventus, gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per pregare il prossimo impegno di campionato contro l’Udinese, in programma sabato alle ore 18.00 alla Dacia Arena di Udine.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone di andata, che prenderà il via già domani sera con l’anticipo tra Benevento e Torino. I nerazzurri sono obbligati a vincere per restare in vetta alla classifica e tentare di agganciare il Milan che sarà impegnato contro l'Atalanta.

Il match Udinese-Inter è stato affidato a Fabio Maresca della Sezione di Napoli. Sono 8 i precedenti tra l’arbitro campano e l’Inter, il bilancio sorride ai nerazzurri con 6 vittorie e 2 sconfitte. Il direttore di gara avrà come assistenti Imperiale e Di Vuolo. Il Quarto ufficiale del match sarà Fourneau, mentre il VAR dell'incontro sarà Aureliano e avrà come assistente Mondin.