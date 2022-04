Udinese-Inter, Cioffi può sorridere: recupero fondamentale per domenica

Udinese-Inter, Cioffi può sorridere in vista della sfida ai nerazzurri.

Dopo la roboante vittoria per 4-0 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, la squadra friulana si è ritrovata quest'oggi nel proprio centro d'allenamento per fare in modo di preparare al meglio la partita contro l'Inter di domenica prossima, con i bianconeri che, come visto dopo il risultato di ieri, sono una squadra con il morale alle stelle in questo momento. E le buone notizie non arrivano solamente dal campo, ma anche dall'infermeria, visto che Cioffi è riuscito a recuperare definitivamente uno dei suoi big.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della società friulana, per la gara di domenica ci sarà anche Pereyra, fermo da tantissimo tempo, ma che oggi ha effettuato tutta la seduta in gruppo insieme al resto della squadra e si candida per una maglietta da titolare. Infatti, sempre nella partita contro la Fiorentina, il centrocampista Makengo è stato ammonito e, dal momento che era diffidato, dovrà saltare la partita contro i nerazzurri, ragion per cui potrebbe davvero essere scoccato il momento dell'argentino.

Vedremo cosa succederà in tal senso, quello che sembra certo è che alla Dacia Arena non sarà affatto una passeggiata per la squadra di Inzaghi che, dopo la sconfitta con il Bologna, può solo sperare in eventuali scivoloni del Milan a sole quattro giornate dalla fine del campionato. L'Udinese ha dimostrato di essere una squadra in salute che, come il Bologna, seppur non ha nulla da chidere alla propria stagione, sta onorando - e giustamente - al meglio queste ultime partite del campionato.