Udinese-Inter, brutto parapiglia nel tunnel tra Conte e l'arbitro Maresca

Dopo il brutto pareggio per 0-0 contro l'Udinese, a fine partita ci sono stati attimi di nervosismo nel tunnel che porta agli spogliatoi. Dopo le espulsioni per Conte, nel finale di partita, e per Oriali, a tempo scaduto, c'è stato un brutto parapiglia dopo il fischio finale.

Secondo quanto racconta Sky Sport, infatti, l'arbitro Maresca avrebbe detto agli interisti:" Dovete accettare anche quando non si vince", con Antonio Conte che ha protestato molto vivacemente. I due se le sono dette di santa ragione, con attimi di tensione dentro al tunnel.

Ancora nervosismo dopo l'ennesima occasione sprecata. Il Milan diventa campione d'inverno ed il rischio è quello che, dopo il pari di oggi, la vittoria contro la Juventus sia servita soltanto ad allungare di un punto (potenzialmente) sui bianconeri e ad accorciare di un punto sui rossoneri.