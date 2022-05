Udinese-Inter 1-2. Perisic, Lautaro: il campionato è ancora vivo. Rivivi il live

95'- Triplice fischio al Friuli. Udinese Inter 2-1, il campionato è ancora vivo



93'- Occasione per l'Inter! Darmian libera in area Alexis Sanchez che tira in porta. Il tiro è deviato in calcio d'angolo



92'- Ammonito Vecino per fallo su Soppy



90'- Saranno 5 i minuti di recupero



89'- Sostituzione per l'Inter. Esce l'infortunato Barella, entra Vecino



89'- Infortunio per Barella. Il centrocampista italiano è accompagnato fuori dai sanitari



87'- Angolo dell'Udinese, respinto da Handanovic. Ripartenza non sfruttata dall'Inter



85'- Le squadre si allungano. L'Inter ha sprecato un'altra occasione in contropiede, sulla ripartenza dell'Udinese si arriva ad un calcio d'angolo sul quale Handanovic blocca la palla



80'- Sostituzione in casa Udinese. Fuori Pereyra dentro Jajalo



79'- Clamorosa occasione sciupata dall'Inter! Correa lanciato a rete serve Vidal in evidente fuorigioco. Il cileno insacca la rete, ma l'arbitro giustamente annulla



78'- Sostituzione per l'Inter. Fuori Dimarco, dentro D'Ambrosio



74'- Triplice sostituzione per l'Inter. Escono Dzeko, Gagliardini e Lautaro Martinez. Entrano Sanchez, Vidal, e Correa



73'- Sostituzione per l'Udinese. Esce Molina entra Soppy



72'- Gol dell'Udinese! Straordinaria punizione di Delofeu respinta da Handanovic. Sullo sviluppo Udogie mette la palla in mezzo per Pussetto che insacca il gol dell' 1 a 2



71'- Fallo di Skriniar a pochi metri fuori l'area di rigore . Delofeu pronto a calciare



69'- Azione insistita dell'Udinese, Samardzic cade in area ma Chiffi fa segno di continuare. Non c'è fallo



65'- Ammonito Pereyra per un fallo su Barella



63'- Contrasto aereo a centrocampo tra Skriniar e Pussetto. Lo slovacco perde sangue dal naso, medicato rientra in campo



59'- Occasione Inter! Azione in velocità sulla sinistra di Perisic che in area gioca la palla dietro per Lautaro. Il tiro dell'argentino è murato in calcio d'angolo



58'- Palla in mezzo dell'Udinese con presa tranquilla di Handanovic



57'- L'Udinese alza i giri e si porta stabilmente nella metà campo nerazzurra. L'Inter è attenta a non lasciare spazi



52'- Tiro da fuori dell'Udinese. Bomba di Udogie dai 25 metri finita di poco alla destra di Handanovic



51'- Occasione Inter! Gagliardini serve di testa Dzeko che lanciato da solo a rete manda la palla fuori di poco



46'- È iniziato il secondo tempo



46'- Sostituzione per l'Udinese. Fuori Arslan dentro Samardzic



Inter concentrata e attenta in questa prima frazione. Dopo il gol del vantaggio di Perisic ha cercato di gestire la partita non concedendo grosse occasioni ad un Udinese comunque in partita e combattiva, che non ha però impensierito Handanovic. Il raddoppio di Lautaro è meritato per quanto fatto vedere, ma la partita non è chiusa.



48'- Finisce il primo tempo



45'- Assegnati 3 minuti di recupero



39'- GOOOOOOL di LAUTARO MARTINEZ! Il rigore calciato da Lautaro sbatte sul palo e poi viene deviato da Silvestre, il pallone torna al Toro che di testa insacca il 2 a 0 per i nerazzurri. Proteste bianconere, ma gol regolare



37'- Rigore per l'Inter! Chiffi, richiamato dal VAR all' On field Review, concede il rigore per fallo su Dzeko. Ammonito Pablo Mari



35'- Occasione Inter! Bellissima azione dei nerazzurri. Barella libera al tiro Lautaro Martinez, sul quale si oppone un ottimo Silvestri. La palla resta in area per Dzeko che finisce a terra



32'- Udinese, sviluppo interessante di Molina da destra che crossa per Udogie che tenta il tiro. Sicuro Handanovic



30'- Udinese al tiro. Discesa sulla destra di Delofeu che mette la palla in mezzo, ottima chiusura di Dimarco. Si ripartirà con rimessa dal fondo



27'- Sostituzione per l'Udinese. Pussetto entra al posto di Success che esce per infortunio muscolare



24'- Conclusione di Lautaro Martinez, ma la posizione era chiaramente di fuorigioco



18'- Occasione Inter! Su cross dalla sinistra di Dimarco, Dzeko manda alto di testa



16'- Azione dell'Inter- Dimarco ruba palla e si invola sulla sinistra. Il tiro del nerazzurro è deviato in calcio d'angolo



14'- Occasione Inter!- Da calcio d'angolo di Dimarco nasce la possibilità del raddoppio interista. Lautaro è fermato dal portiere bianconero



12'- GOOOOOOL di PERISIC! Su calcio d'angolo di Dimarco da sinistra, taglio del croato che di testa insacca su primo palo



10'- Calcio d'angolo per l'Inter, con palla che la difesa dell'Udinese mette sul fondo. Sarà nuovo corner per l'Inter



9'- Minuti di studio in cui l'Inter mantiene palla ma non affonda



5' - Squillo bianconero. Delofeu crossa dalla destra in mezzo per Success che calcia in porta. Sicuro Handanovic



1'- Fischio di inizio. Si parte con palla ai friuliani



Udinese-Inter, tra pochi minuti il fischio di inizio.

Al Friuli l’Udinese ospita l’Inter per la 35ª giornata del Campionato di Serie A. Dopo la sconfitta contro il Bologna e il mancato sorpasso in vetta sul Milan, che ha vinto la partita delle 15 in casa contro la Fiorentina per 1 a 0 (qui il focus sulla partita dei rossoneri), i nerazzurri che sono ora a -5 dalla vetta non possono permettersi altro risultato che la vittoria. Nell’Inter ritorna tra i pali Handanovic e in difesa è stato confermato Dimarco dal primo minuto accanto a Skriniar e DeVrij. A centrocampo esterno di destra sarà Darmian, esterno di sinistra Perisic. A sostituire lo squalificato Calhanoglu ci sarà Gagliardini accanto a Barella e Brozovic. Per il tandem d’attacco Inzaghi ha scelto Dzeko e Lautaro Martinez.

Questi gli undici per una partita che vale davvero una finale.



Di seguito, le scelte dei due allenatori:



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu

All. Gabriele Cioffi



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro

All. Simone Inzaghi