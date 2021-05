Udinese, Gotti vuole rovinare la festa all'Inter: "Vogliamo replicare la gara dell'andata"

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro i Campioni d'Italia dell'Inter. Di seguito un estratto:

"L'Inter ha fatto un grande campionato e si è meritata la festa di domani. All'andata riuscimmo a non far segnare l'Inter grazie ad una grande prestazione collettiva, ed è quello che proveremo a fare anche domani. Lo scudetto dei nerazzurri? Mi aspettavo che l'Inter facesse questo tipo di percorso, la mentalità era quella giusta. Piuttosto mi aspettavo che altre squadre potessero rimanere a ridosso dei nerazzurri; non parlo solo di Juventus e Napoli, ma anche della Roma".