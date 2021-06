Ucraina-Austria 0-1. la partita di Lazaro: l'interista nemmeno in panchina

L'Austria va alla fase finale dell'Europeo e sarà la prossima avversaria dell'Italia agli ottavi, grazie alla vittoria contro l'Ucraina per 0-1 con la rete firmata dall'esterno Baumgartner.

Tra gli austriaci, un interista, ovvero Valentino Lazaro che, però, quest'oggi, non era nemmeno in panchina e, pertanto, non ha potuto giocare nemmeno un minuto in campo in una partita decisiva.

Chissà se dalla prossima il nerazzurro scenderà in campo, potendo sfidare i compagni di squadra Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Intanto si preannuncia una sfida da gustare.