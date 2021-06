Twitch e InterDipendenza - Nasce la web TV della nostra testata. Ecco gli appuntamenti

Passione sacrificio e tanta voglia di fare, sono questi i nostri tratti caratteristici. Da oggi chi solitamente era nascosto dietro un computer e "soltanto" una firma, avrà per tutti i nostri lettori un volto. Ma non vi preoccupate, non vi lasceremo soli, il sito continuerà a produrre articoli d'aggiornamento, mentre i nostri Talk saranno rivolti a voi: perché potrete interagire con noi tramite la chat in maniera completamente gratuita. Ma con calma ora vi spieghiamo tutto.

Su Twitch, la piattaforma di live stream di Amazon, nasce la nuova e scintillante Web TV di InterDipendenza. Doppio appuntamento quotidiano, alle ore 14.00 fino alle 15.00 e dalle 20.00 alle 21.00. Nel periodo estivo, oltre agli aggiornamenti di mercato, faremo focus sui nerazzurri impegnati in Euro 2020.

Ma come fare a seguirci? Semplicissimo, basta cliccare qui e premere "Iscriviti", se non siete ancora iscritti a Twitch basterà semplicemente registrarsi gratis cliccando qui.

Semplice no? Ora vi aspettiamo, per interagire con voi, rispondere alle vostre domande e chiarire ogni vostro dubbio: ovviamente e come sempre, nel limite delle nostre informazioni e con la correttezza e la trasparenza che ci contraddistinguono, senza mai inventare notizie.