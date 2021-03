Tuttosport: Sanchez titolare al fianco di Lautaro Martinez

Nonostante l’assenza di Vidal per l’operazione al ginocchio, Conte non vorrebbe rinunciare al sangue cileno; o almeno, così dice Tuttosport. Secondo il noto quotidiano torinese, Antonio Conte potrebbe infatti lanciare Alexis Sanchez dal primo minuto nell’atteso match di domenica all’Olimpico Grande Torino.

Il Niño Maravilla insidierebbe la LuLa, con Lukaku indiziato principale per rifiatare e, magari, dare il suo contributo a gara in corso spaccando la partita con le sue accelerazioni. Al fianco dell'ex Arsenal e Manchester United partirebbe dunque titolare Lautaro Martinez.

Lo stato di forma veramente infuocato di Sanchez è sotto gli occhi di tutti: vedremo se Conte gli darà realmente una chance o, ancora una volta, sarà costretto a partire dalla panchina.

Dall'altra parte, ancora dubbi sulle condizioni di Belotti: il Gallo, negativizzatosi nella giornata di ieri, ha a disposizione l'intero allenamento di oggi e la rifinitura di domani. Essendo in programma il recupero con il Sassuolo a metà settimana, Nicola sembra intenzionato a risparmiare il capitano granata -almeno dal primo minuto- per consentirgli di gestire le forze in vista del match con i neroverdi. Aggiornamenti nelle prossime ore.