Tuttosport mette in guardia i bianconeri sulla difesa dell'Inter

Inter-Juve, manca sempre poco alla grande sfida. Nell'edizione odierna del giornale "Tuttosport" numeri sulla retroguardia nerazzurra, con due attaccanti bianconeri chiamati all'esame più difficile.



Ecco quanto affermato dal quotidiano torinese: “Ronaldo e Higuain: saranno loro lo stress test per la miglior difesa della Serie A e d’Europa, visto che nessuno nei cinque campionati più importanti ha incassato solo 2 reti.

Per altro l’Inter – che finora non ha mai subito un gol nei primi tempi – a San Siro in questo campionato non ha ancora preso una rete (una in Champions con lo Slavia Praga). Lecce, Udinese, Lazio e volendo il derby, da squadra ospite: quattro partite e nessun pallone raccolto in porta da Handanovic”.