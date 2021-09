Tutti i miglioramenti di Barella: sembrano lontane le frecciate di Conte

Da quando è arrivato all'Inter, Nicolò Barella, pian piano, è riuscito ad prendersi il suo posto da leader nella squadra nerazzurra e a diventare un pilastro per tutti i tecnici che ha avuto. Sembrano lontani i tempi in cui Antonio Conte, chiedendo esperienza internazionale, dopo la partita del Camp Nou contro il Barcellona, gli aveva lanciato una frecciatina - oltre che al compagno Stefano Sensi. Adesso, dopo la vittoria dello scudetto e dopo la vittoria dell'Europeo, Barella sembra aver raggiunto una dimensione internazionale.

Secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, il centrocampista sardo, in questo inizio di stagione, sta avendo un rendimento altissimo, condito da numeri davvero molto importanti - leggi qui per vedere i numeri impressionanti. Ma ciò che impressiona maggiormente è che sembra quasi che il rendimento di Barella continui ad avere una crescita costante di stagione in stagione. Quando è arrivato all'Inter gli si criticava l'eccessiva irruenza, che adesso riesce a controllare. Ma non solo, adesso è diventato un centrocampista totale che ha assunto un livello molto alto.

Di lui, si parla come di uno dei futuri capitani per il dopo Handanovic - oltre che di Milan Skriniar. Vedremo se le indiscrezioni saranno giuste, ma di certo Barella è un elemento fondamentale per la rosa di Simone Inzaghi a cui non si può rinunciare, soprattutto, visto quanto arricchimento tecnico-tattico ha avuto in questi ultimi anni. Oggi, quel che più conta, è che si venga a prolungare il suo contratto con l'Inter, per farne davvero un elemento essenziale.