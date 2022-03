Turchia-Italia, esame Scamacca: i nerazzurri osservano

Turchia-Italia, questa sera scenderà in campo la nazionale: Scamacca osservato speciale.

Amichevole amara per gli azzurri che arriva a pochi giorni dalla deludente sconfitta contro la Macedonia del Nord che è costata l’eliminazione dai mondiali che si terranno in Qatar il prossimo inverno. Il match di stasera sarà un’occasione per vedere all’opera molti elementi che dovrebbero diventare i titolari del futuro.

Occhi puntati soprattutto su Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato dell’Inter destinato a diventare anche l’erede di Ciro Immobile in nazionale. I numeri al momento sono tutti dalla sua parte: 13 gol in 28 presenze in campionato con il Sassuolo e prestazioni che fanno ben sperare. Scamacca però adesso è chiamato a fare il definitivo salto di qualità e dimostrare di essere di essere pronto per una big. Sulle sue tracce ci sarebbero, oltre ai nerazzurri, alcuni club esteri e soprattutto il Milan.

Il classe 1999 sembra ormai aver scelto l’Inter ma prima bisognerà trovare un accordo con il Sassuolo per il suo cartellino. Questa sera vivrà un vero e proprio battesimo di fuoco a Konya contro la Turchia ed è chiamato a dimostrare di poter sopportare il peso di una maglia così importante. Questa sera sarà quella dell’Italia ma in futuro potrebbe essere quella dell’Inter.