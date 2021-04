TS provoca: "Pirlo allenatore somiglia al giocatore che non si impose nell'Inter"

Tuttosport in edicola oggi analizza il futuro del tecnico della Juve: "Pirlo allenatore assomiglia al giocatore che non si impose nell'Inter". La panchina bianconera è in bilico, a Pirlo potrebbe non bastare il quarto posto e la qualificazione in Champions.

La Juve inizia a pensare che Pirlo, come avvenuto nella carriera da giocatore, abbia bisogno di esperienze prima di diventare davvero grande. Ora, rimarca il quotidiano, assomiglia al "talento giovanissimo che non riuscì a imporsi nell'Inter che non al leader che trascinò a vittorie in serie il Milan prima e la Juventus poi".

L'unica certezza adesso si collega a uno scenario d'addio alla Juve. Vincerle tutte da qui a giugno e centrare l'Europa dei grandi potrebbe rappresentare il segnale che la scintilla è scoccata.