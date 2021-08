TS - Operazione Raiola: viva la pista Dumfries, Marotta rifiuta un ex Juve

INTER - Sono molto intensi i contatti tra il club nerazzurro e Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'agente avrebbe aperto le porte per il trasferimento alla Pinetina di Denzel Dumfries. Il calciatore, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, avrebbe già accettato la destinazione, infatti, non ha giocato il match valido per la qualificazione ai prossimi gironi di Champions League contro il Midtjyland. Manca l'accordo con il Psv Eindhoven, società che ne detiene il cartellino. Il dirigenti milanesi hanno avanzato, al momento, un prestito con diritto di riscatto, offerta che non soddisfa gli olandesi. L'addio di Romelu Lukaku, però, potrebbe sbloccare la trattativa perché garantirebbe alla società di Zhang la liquidità necessaria per assicurarsi le prestazioni del classe 1996.

L'agente di origini campane ha poi proposto all'Inter Moise Kean. Calciatore prontamente rifiutato da Giuseppe Marotta perché non rientrerebbe nel progetto e non sarebbe soprattutto congeniale al modulo di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, cercano un profilo con caratteristiche molto simili al bomber belga.

Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza nel 2023, avrebbe delle richieste dalla Premier League, ma la linea difensiva dell'Inter non dovrebbe subire delle modifiche. L'ex Lazio percepisce attualmente uno stipendio da 4,2 milioni di euro.