TS - Nandez, ci siamo: accordo a un passo. Ma l'Inter vuole il doppio colpo

Il mercato entra nel vico anche in casa Inter, che nei prossimi giorni proverà a sferrare l'assalto decisivo a Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari e obiettivo dichiarato di questa campagna acquisti.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di TuttoSport, i due club avrebbero ormai trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore uruguaiano in nerazzurro. Giulini ha accettato il prestito con diritto di riscatto offerto dai nerazzurri, e adesso si lavora per limare la distanza sul prezzo del prestito: la richiesta del club sardo è di 5 milioni di euro, mentre l'Inter è ferma a 2/3 milioni. Ancora da risolvere la questione Nainggolan, parte integrante della trattativa per il centrocampista cagliaritano anche se formalmente slegata.

Nandez ma non solo. Secondo il quotidiano torinese, i nerazzurri vogliono regalare a Inzaghi anche un esterno di ruolo, completando così la rosa a disposizione del tecnico. I nomi sono sempre i soliti: Hector Bellerin e Denzel Dumfries. L'olandese resta il preferito, e il suo procuratore, Mino Raiola, si sta occupando personalmente della trattativa nelle vesti di intermediario tra le parti. Persiste però il problema della formula: il PSV vuole monetizzare, ma l'Inter al momento non può spingersi oltre il prestito con il diritto di riscatto.