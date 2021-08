TS - Inter, Vidal rifiuta una destinazione: ha in mente solo un obiettivo

INTER - Arturo Vidal vuole giocarsi le sue carte e riscattare la stagione dello scorso anno. Il centrocampista, anche per molteplici problemi fisici, non ha reso al meglio ma, soprattutto, è stato protagonista in negativo nelle gare di Champions League.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex Juventus avrebbe rifiutato le proposta in arrivo dal'Inter Miami, club presieduto da David Beckham che ha già lo scorso anno, ingaggiato profili come Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain per restare alla Pinetina.

La società presieduta da Zhang non si sarebbe opposta alla cessione soprattutto perchè il calciatore percepisce uno stipendio elevato per la sostenibilità delle case nerazzurre. Vidal, che è stato confermato spesse volte dai dirigenti, crede nel progetto di Inzaghi e si sente pronto affinché possa diventare un elemento centrale per la stagione che avrà inizio domani.