TS - Inter, svelata la data del sorteggio Champions. Ma c'è un'esclusione...

Il ventinove agosto l'Inter conoscerà le sue avversarie nella fase a gironi della Uefa Champions League. Stando a quanto riferito da "TuttoSport" i nerazzurri avrebbero deciso di non inserire Mauro Icardi, da tempo ai ferri corti con il club, nella lista per la competizione.



L'argentino, secondo le indiscrezioni del noto quotidiano torinese, continua a dire no alla cessione. Conte dovrà fare delle scelte sensate per costruire il gruppo che dovrà affrontare gli altri club europei, con l'attuale numero nove che in ogni caso verrebbe tagliato fuori dalla spedizione verso la coppa dalle grandi orecchie.



Icardi, qualora dovesse restare, giocherebbe solo i match di campionato. Per la Champions le speranze sono ridotte al lumicino.