TS - Inter-Juve, clima rovente: riaperta una ferita del passato

Il derby d'Italia si avvicina e stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport, la Juve avrebbe deciso di formulare il ricorso in merito allo Scudetto del 2006 assegnato all'Inter. Ecco quanto riportato dal quotidiano torinese:



"Si infiamma la vigilia di Inter-Juventus. La partita, in programma domenica sera, si gioca già: ma stavolta a tener banco non sono né le scelte di Sarri o di Conte, né le condizioni di CR7 o di Lukaku. Si è aperto infatti un nuovo capitolo dell'annosa questione dello Scudetto 2005/06. La Juve, infatti, ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, contro l'assegnazione all'Inter dello Scudetto del 2006 a seguito dei fatti di Calciopoli.



Il club bianconero ha impugnato l'ultima sentenza (emessa dalla Corte federale d'appello della Figc) che confermava l'assegnazione del titolo a nerazzurri, assegnazione decisa nel luglio 2006 dall'allora commissario straordinario Guido Rossi. Impugnando la sentenza la Juve chiede la non assegnazione del titolo".