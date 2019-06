TS - Inter, blindato un dirigente. Contratto fino al 2022

Secondo quanto riferito da "TuttoSport" l'Inter avrebbe prolungato il contratto a Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile del club.



Per il dirigente della Beneamata contratto fino al 30 giugno 2022, con la dirigenza targata Suning che trattiene nella sua scuderia un elemento fondamentale in chiave futura.



Samaden è stato artefice dei successi del vivaio di Interello nel corso degli ultimi anni, con il rinnovo del contratto diventato adesso un'ulteriore garanzia per costruire e valorizzare il settore giovanile negli anni futuri.



Sorride il congiunto nerazzurro, felice di aver blindato una risorsa per la società.