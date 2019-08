TS - Icardi, l'argentino potrebbe ricorrere a vie legali

Icardi-Inter: la battaglia continua. Dopo essere stato messo ai margini della rosa, l'argentino potrebbe fare causa al club. Ecco quanto riportato da "TuttoSport":



“Di sicuro non cambierà l’atteggiamento dell’Inter. La dirigenza nerazzurra ribadisce che, anche in caso di permanenza alla Pinetina, Maurito continuerà a restare fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Impensabile una retromarcia. Con la massima attenzione a non offrire argomentazioni a una possibile causa per mobbing per la risoluzione del contratto. Anche le ultime decisioni lo dimostrano. Ad esempio, la vicenda del numero di maglia. Icardi ha scelto la “7” dopo essere stato costretto a rinunciare alla sua “9” assegnata a Romelu Lukaku.



E il club ha accettato nonostante la possibile richiesta della “7” da parte di Alexis Sanchez. Ma sarebbe stato troppo opporre un secondo rifiuto. La battaglia di logoramento potrebbe assumere altri connotati dopo il 2 settembre, se non si concretizzerà il passaggio alla Juventus. Il regolamento Fifa potrebbe offrire appigli legali con gli articoli 15 oppure 17 del Regolamento per lo status e il trasferimento dei calciatori. Ma per ora Mauro non pensa a una soluzione di questo tipo (comunque, secondo gli esperti, sarebbe una strada molto complicata che potrebbe disincentivare anche un’ipotetica nuova squadra)“.