TRT World - Victor Moses, importanti dichiarazioni sul futuro: "Conte è..."

L'esterno del Fenerbache, Victor Moses, è stato intervistato in esclusiva da TRT World, ed ha parlato del rapporto con Antonio Conte, ormai probabile allenatore dell'Inter.

"Ho avuto molti allenatori. Antonio Conte cambiò tutto. E' un uomo fantastico. Mi ha fatto credere in me e mi ha fatto apprezzare il mio gioco del calcio. La prima stagione che arrivò noi vincemmo il campionato. Fu una stagione splendida per me. Lo rispetterò sempre, è un uomo fantastico".

Conte probabilmente allenerà l'Inter, saresti interessato a seguirlo?

"Onestamente sono al Fenerbache, sono contento con il club e sono qui per giocare il mio calcio. Nessuno sa cosa riserverà il futuro, ma amo il Fenerbache".