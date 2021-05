Tronchetti Provera: "Grande notizia sul fronte societario". Poi parla del futuro di Conte

Inter, Tronchetti Provera ha rilasciato quest'oggi importanti dichiarazioni su Gr Parlamento, nel corso della trasmissione "Politica e Pallone". Diverse gli argomenti trattati, ma su tutti, ovviamente, quelle relative al mutamento della partnership tra l'Inter e Pirelli.

"Usciamo in un momento positivo con la squadra che ha raggiunto tutti gli obiettivi ma dopo 26 anni il legame rimane. Una bella avventura che finisce bene".

Ovviamente si è parlato del grande risultato raggiunto quest'anno.

"Un grande lavoro fatto da un tecnico come Conte. Ha valorizzato un gruppo di grande livello. Su tutti spicca Lukaku. Un ottimo risultato lo scudetto, ed il resto passa in secondo piano. ma aver battuto gli avversari di sempre da una piccola soddisfazione in più".

Inevitabile che ci fosse una domanda sull'attuale situazione finanziari. Tronchetti Provera ha risposto così.

"Sul futuro di Suning ci si può attenere solo alle dichiarazioni. Quella del prestito è un'ottima notizia. Quello che hanno fatto ènella direzione di sostenere l'Inter, ed è una grande notizia per la squadra e per i tifosi. La cosa buona cosa è che qualunque cosa facciano la faranno non sotto una pressione finanziaria superata. Questa è una buona notizia.

Steven Zhang è un ragazzo molto serie, che ha raggiunto un ottimo risultato scegliendo le persone giuste. Tutto questo con un'esperienza quasi nulla del mondo del calcio. Ha ascoltato, ha saputo scegliere e decidere. Un ragazzo di grandissima qualità che va apprezzato per l'impegno con cui ha seguito l'Inter con grande determinazione e passione sincera".

Poi sul futuro di Conte.

"Nel calcio fare previsioni significa rischiare di essere smentiti dopo poche ore. la cosa importante è che la possibilità di conferma ci sia. Conte ha fatto un grandissimo lavoro e sarebbe un delitto lasciarlo a metà. La società vuole crescere in Champions e raggiungere la seconda stella. Già questo dovrebbe essere un'ottima motivazione per Conte. Per l'azienda poi sarebbe fondamentale continuare ad averlo."