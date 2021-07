Trimmer (Voetbal Int.): "Dumfries? Inter candidata principale. Ecco il nodo"

Continuano ad arrivare novità sul futuro di Denzel Dumfries, esterno del PSV che tanto ha impressionato nel corso dell'europeo e che sembra finito nel mirino dell'Inter, ancora alla ricerca del sostituto di Hakimi. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci dall'Olanda su un imminente approdo dell'olandese in nerazzurro, ragion per cui il giornalista di Voetbal International, Marco Trimmer, da sempre vicino alle cose di casa PSV, ha provato a fare il punto sulla situazione. Di seguito le sue parole:

"Il futuro di Dumfries? Secondo le mie informazioni, l'Inter è la candidata principale in questo momento. Il ragazzo al momento è con Raiola a Monaco, sia per godersi un po' di vacanze che per parlare del futuro. Nel 3-5-2 dei nerazzurri si troverebbe molto bene, ma anche all'Everton può trovarsi a suo agio. Con l'Inter il punto è trovare il giusto prezzo: prima dell'europeo era di 15 milioni di euro, ma dopo le recenti prestazioni penso che si ragioni sui 20 più bonus".

Trimmer poi parla anche del carattere del giocatore olandese: "Tutti noi conosciamo Dumfries, sappiamo bene che ha carattere e che da quel punto di vista è un top. Quando qualcuno dice che non può raggiungere un certo livello o non può fare certe cose, lui riesce sempre a smentirli".