Trevisani affonda l'Inter: che giudizio sulla squadra nerazzurra!

Riccardo Trevisani affonda l’Inter.

Il giornalista Mediaset, all’interno della trasmissione ‘Pressing’, ha parlato della squadra di Simone Inzaghi rapportandola alla squadra che, la passata stagione, fu di Antonio Conte e che riuscì a conquistare il diciannovesimo scudetto della sua storia. Un giudizio non positivo, da parte di Trevisani, dell’attuale squadra nerazzurra che ritiene essere più debole rispetto all’anno scorso.

Ecco le sue parole: “Napoli e Milan, al momento, per me sono meglio di tutte, anche dell'Inter. Nelle quattro trasferte di quest'anno, l'Inter poteva perdere ovunque e ha perso con la Lazio. L'Inter in queste otto partite secondo me non ha fatto bene. Vedo che, a parte Barella, i giocatori sono quasi tutti peggiorati. Vedi, per esempio, Bastoni e de Vrij. Non mancano solo i giocatori, manca anche Conte. Se analizziamo la squadra in queste otto partite, non ha fatto bene. Il Napoli e il Milan sono un'altra cosa”.

Trevisani, poi, ha aggiunto: “Il gol della Lazio? Da regolamento è ok, ma non è bellissimo. Bielsa ha restituito un gol per una cosa così. E' un’interpretazione personale”.

Insomma, un inizio di campionato che non ha esaltato il giornalista, anche a causa dei troppi gol presi, cosa ammessa dallo stesso Inzaghi – leggi qui le sue parole nella conferenza di oggi. Domani può essere l’occasione di dimostrare il contrario, in una gara di vitale importanza per il passaggio del girone di Champions League che dal lontano 2011 non viene superato - a proposito della partita contro lo Sheriff, leggi qui le ultime di formazione dell'Inter.