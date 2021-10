Trattativa Inter-Pif: "Obiettivo chiudere entro fine anno"

Inter news, l'obiettivo di Pif è quello di chiudere entro fine anno.

Da giorni ormai rimbalza la voce dell'interesse del fondo saudita per il club nerazzurro. Lo sceicco Bin Salman ha da poco acquistato il Newscastle per circa 300 milioni di sterline. Diventa quindi lecito chiedersi se sia possibile che, a distanza di poco tempo, ci possa essere l'intenzione di acquistare anche un altro club. Secondo TuttoMercato Web questo scenario sarebbe possibile eccome. Non ci sarebbero infatti limiti di carattere economico che impedirebbero di mettere in piedi una simile operazione. Inoltre l'intenzione di Pif sarebbe quella di avere due società nel mondo del calcio per realizzare una sinergia.

Dall'altro lato Suning non può proseguire nella guida dell'Inter. Al momento è stata messa in sicurezza la gestione economica della stagione in corso, ma in estate il problema si riproporrà. Al momento ci sono da saldare le rate del prestito ottenuto da Oaktree, bisognerà affrontare rinnovi importanti e adeguare alcuni stipendi. Insomma, quella della cessione appare la via più logica. L'accordo dovrebbe arrivare per una cifra vicina al miliardo di euro.

Inoltre, prosegue l'articolo a firma di Bucchioni, nel caso in cui un'operazione del genere non fosse veramente in essere, arriverebbero smentite ufficiali. La trattativa insomma esiste, come riportato anche da questa nostra esclusiva del 15 ottobre, anche se al momento non ci sono conferme sulla presenza dello sceicco a Milano (che non sarebbe passata inosservata).