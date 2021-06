Tragedia nel calcio: trovato morto in casa a 20 anni ex calciatore del Milan

Seid Visin è stato trovato morto, nelle scorse ore, all’interno della sua abitazione. Aveva 20 anni. Ha vestito le maglie di Milan e Benevento, mettendosi in mostra nei settori giovanili. "Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri - scrive la società rossonera su Twitter - vanno anche alla sua famiglia e a chi gli voleva bene".

Seid era una giovane promessa del calcio etiope. "Trasferitosi in Italia da bambino, ha vissuto per alcuni anni a Nocera Inferiore, la città dei suoi genitori adottivi, per poi trasferirsi a Milano e - ricorda la Gazzetta dello Sport - cercare di sfondare nel grande calcio. La voglia di tornare a casa l’ha riportato a Benevento nel 2016, prima che Seid dicesse definitivamente addio al calcio professionistico per tornare a divertirsi in una squadra di calcio a cinque, l’Atletico Vitalica". Proprio il club campano ha salutato il calciatore con un post sui canali social della squadra.