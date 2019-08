Tottenham-Inter, le probabili: un solo ballottaggio per Conte

Vigilia di ICC in casa Inter, con la squadra di Antonio Conte che domani affronterà l'ultimo impegno a Londra contro il Tottenham. Le prove di formazione eseguite dal tecnico nerazzauro ad Appiano Gentile conducono, come di consueto, al 3-5-2.

Handanovic tra i pali; D'Ambrosio-De Vrij-Skriniar in difesa; Candreva e Dalbert laterali; Gagliardini (in ballottaggio con Barella)-Brozovic-Sensi in mediana; Esposito-Perisic in attacco.

Pronti a subentrare i vari Ranocchia, Bastoni, Borja Valero, Vecino, Asamoah, Lautaro e Puscas. Da capire la situazione di Joao Mario, visto l'intensificarsi dei contatti col Monaco nelle ultime ore. Assenti Godin e Lazaro, da valutare Politano.