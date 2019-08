Tottenham-Inter, ecco l'11 titolare scelto da Conte: sorpresa a centrocampo

Tra pochi minuti l’Inter di Antonio Conte scenderà in campo contro il Tottenham di Mauricio Pochettino in un match amichevole che servirà per preparare al meglio l’inizio di stagione che partirà ufficialmente tra 20 giorni con l’esordio in Serie A contro il Lecce.

L’allenatore interista infatti, in campionato aprirà la propria esperienza con i colori nerazzurri proprio contro la squadra della sua città d’origine. Per quanto concerne la sfida contro il Tottenham di oggi, per il reparto avanzato Conte dovrà fare a meno degli infortunati Diego Godìn e Alessandro Bastoni. Questo l’11 titolare scelto dal tecnico salentino:

3-5-2 Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Perisic, Esposito.