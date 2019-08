Tottenham-Inter, Conte ha sciolto l'unico dubbio di formazione

Penultimo appuntamento di precampionato per la squadra di Antonio Conte. Alle 16, infatti, l'Inter scende in campo, a Londra, contro il Tottenham (diretta tv Sportitalia) prima dell'ultimo test contro il Valencia.

Ancora diverse difficoltà nel reparto offensivo per il tecnico nerazzurro, pronto ad affidarsi a Perisic ed Esposito, con il suo consueto 3-5-2 che vedrà in campo sia Barella, che ha vinto il ballottaggio con Gagliardini, che Sensi, ai lati di Brozovic in cabina di regia.



Consueto 4-2-3-1, invece, per il Tottenham di Pochettino, vice campione d'Europa, che punta tutto su Harry Kane, unico terminale offensivo del club inglese, e con il volto nuovo Ndombele in mediana.



Queste le probabili formazioni:



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose; Sissoko, Ndombele; Lucas, Alli, Son; Kane.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Dalbert; Perisic, Esposito.