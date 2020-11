Torino, UFFICIALE: due calciatori positivi al Covid-19

Dopo la positività del tampone dell'allenatore del Torino, Marco Giampaolo, che non siederà, quindi, in panchina per la partita contro l'Inter di domenica pomeriggio, altre cattive notizie arrivano dall'infermeria per la squadra granata.

Infatti, dopo i tamponi effettuati nella giornata di oggi, in vista della ripresa del campionato, sono stati trovati positivi due calciatori che hanno fatto ritorno dalle nazionali, anche se non sono stati comunicati i nomi.

Pertanto, anche i due calciatori non potranno fare parte del match di campionato e sono già stati posti in isolamento per seguire tutte le procedure come da protocollo.