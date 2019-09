Torino sconfitto: Inter capolista solitaria dopo quasi due anni

Il Torino perde in casa con il Lecce e spiana la strada al primato solitario dei nerazzurri di Conte, unici a punteggio pieno dopo tre giornate. Il Lecce dimostra ancora una volta che nel calcio non c'è mai niente di scontato andando a .vincere una gara che per molti era segnata a favore dei granata.

I giallorossi salentini sono passati in vantaggio con Farias nella prima frazione di gioco. Nel secondi tempo il Torino agguanta subito il pari grazie al rigore di Belotti ma a un quarto d'ora dalla fine arriva il gol di Mancosu a sancire il definitivo 1 a 2.

L'Inter torna capolista solitaria dopo quasi due anni, nel dicembre 2017 quando la squadra di Spalletti battè in casa il Chievo per 5 a 0 per poi andare a impattare senza reti la domenica dopo in casa della Juventus. Poi arrivò la domenica di Jingle Bells, 3 a 1 per l'Udinese e l'inizio della solita, cronica, crisi invernale.